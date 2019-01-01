Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir”

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Ali Koç neler söylemişti?

Ali Koç’un dün yaptığı açıklamada Fatih Terim’in “Şampiyonlar Ligi’nde maçlar masa başında değil sahada kazanılıyor” sözlerinin hatırlatılmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız."