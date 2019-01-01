Ali Koç: Nihat Özdemir'i kullanmışlar

Ali Koç, TFF başkanvekili ve eski Fenerbahçe yöneticisi Nihat Özdemir'in açıklamaları hakkında konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu FB TV' de önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, geçtiğimiz günlerde, “TFF’nin tarafsızlığının teminatıyım. Koç beklentilerin çok uzağında kaldı. Bir günah keçisi arıyorlar," açıklaması yapan Nihat Özdemir'e cevap verdi.

Koç şu ifadeleri kullandı:

"Hakem hatalarının sistematik olduğu endişesi bize hakimdi ve bu bağlamda açıklamalar yapmaya karar verdik. Geçen haftaki basın toplantımızdan sonra, Nihat Özdemir'in manşete çıkarılmış görüşleri oldu. Üzüldük, bir düzeltme gelir diye bekledik. Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin başarısızlığına kılıf aradığımız yönünde konuştu. Kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmelerimizde Nihat Bey, TFF, MHK ve futbolla ilgili kendi endişelerini paylaştı. Bu görüşler bizim düşüncelerimizle paralellik arz ediyordu."

"Günah keçisi aramamız söz konusu değil"

"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili kimseyi suçlamadım. Mazeret üretmedim. Hakem hatalarına bağlamadık. Sorumluluğun başta başkan olarak bana ait olduğunu belirttim. Bizim bir günah keçisi arıyor olmamız söz konusu değil."

"Buna mukabil Sayın Nihat Özdemir'le görüştüm. Durumu tam kavramadan açıklama yapmak istemedik. Kendisine, 'Yaptığımız toplantıda böyle böyle böyle dememiş miydiniz, rahatsızlıklarınız yok muydu?' diye sorduk. 'Evet vardı' dedi. Doğal olarak o açıklamaları sormak istedik. Nihat Bey, bu açıklamaları yapmak zorunda kaldığını söyledi. Neden zorunda kaldığını sizinle burada paylaşamayacağım. Duyduğumda üzülsem mi, şaşırsam mı, kızsam mı bilemedim."

"Nihat Bey ile aramızda geçen konuşmayı anlatmam, sıkıntılı bir ortam yaratır. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaları zayıflatmak için Nihat Bey kullanılmış ya da Nihat Bey kendisini kullandırtmış. Bu açıklamaları Nihat Bey'in yapmasının daha çok ilgi göreceği düşünüldüğü için herhalde böyle bir yöntem uygulanmış. Nihat Bey kendisini bu duruma düşürmemeliydi. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."

"Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişinin kulübümüzü hedef alması çok acı"

"Böyle bir ortamda, çok önemli bir maçımızın öncesinde, TFF'de bazı insanlara şirin görünmek adına Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamalarını boşa çıkarmak, zayıflatmak için, kulübe yıllarca hizmet eden bir kişinin sözlerinin kullanılması camiamız için acı bir durumdur. TFF'nin oluşturulmasında kulüplere kontenjan verilip onlardan temsili üye alınmamalı. Fenerbahçe'yi temsil eden kişilerin, kulübümüzün çıkarlarını korumak için orada olmalarını beklemiyoruz. Ama Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişinin kulübümüzü hedef alması çok acı. Siz herhangi bir kulüp temsilcisinin, TFF'de kulübü aleyhine böyle açıklamalar yaptığını gördünüz mü? Biz kimsenin karakterini sorgulayacak insanlar değiliz. Ama şu yaşananlar ve yaşanış şekli, kulübümüzü hedef alan söylemlerin Fenerbahçe'ye hizmet etmiş biri tarafından yapılmasının yarattığı acıyı sizlerle paylaşma gereği duydum."