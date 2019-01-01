Ali Koç: Mustafa Cengiz'e teşekkür borçluyuz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem hatalarına dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Başkan Ali Koç, hakem hatalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında "Bu toplantıyı yapmamızın amacı hakem hatalarına dikkat çekmek ve ilerleyen haftalarda da olması muhtemel hataları aza indirgenmesine dikkat çekmek içindir. Fenerbahçe’ye karşı kasıtlı bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Toplantı öncesinde hakem kararlarıyla ilgili 9 dakikalık bir video izletildi.

Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçı hakkında Tolgay Arslan'a maç sonrasında verilen kırmızı kart hakkında ise, "Kayserispor maçında hakemin gözlerine, vücut diline bakın. Maç bitince hakem orta sahada bekler . O maçta hakem oyuncularla beraber tünele girdi. Artık bir şey mi arıyordu bilmiyorum ama aradığını buldu, Tolgay'a 2. sarıdan kırmızı kart verdi." şeklinde konuştu.

"Merkez Hakem Kurulu'nu kulüpler oluşturmalı"

TFF'nin takımlara eşit bir şekilde davranmadığını ve Merkez Hakem Kurulu'nu kulüplerin oluşturması gerektiğini söyledi:

"TFF'nin yapılanma şekline girelim. Türk futbolu adaletten, her takıma eşit mesafede durmaktan çok uzak yönetilmektedir. Türk futbolu 90'lı yılların sonundan bugüne dek lobilerle yönetilmiştir. Federasyon, kulüp kotası şekinde değil. liyakat ile oluşturulmalıdır. Bu sistem bazı komplikasyonlar, suistimaller yaratmıştır. Kendi takımlarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla istifa edip, 24 saat sonra "camiama hizmet edebilmek için geri döndüm" denmesi düşündürmüştür. Kamuoyu önünde bunlar yaşanırken, arkada neler yaşandığını siz düşünün. MHK, TFF Başkanı'nın aday gösterdiği ve yönetim kurulunun onayladığı bir sistem ile oluşuyor. Ancak bizim düşüncemiz bunu kulüpler yapmalı. MHK'nin bağımsız karar alabilmesi için TFF binasında bulunmamalıdır."

Başkan Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türk futbolu tepeden tırnağa yapılandırılmalıdır"

"Tüm kulüplere eşit mesafede davrandık. Büyüyeceksek, Türk futbol ailesi olarak büyüyeceğimize inandık. Her geçen gün Türk futbolunun marka değerinin azaldığını vurguladık. Bugün gelinen noktada futbol üzerinden toplumumuzda mutsuzluk ve kutuplaşma yaşanmaktadır. Fenerbahçe tarihi mücadelelerle doludur. Fenerbahçe'nin gücü ve kudreti sahip olduğu camiasından gelmektedir. Mevcut ortamı düzeltmezsek, giden MHK Başkanı gibi gelen de aynı şeyleri yaşayacaktır. Türk futbolu tepeden tırnağa yapılandırılmalıdır."

"İlerleyen zaman içinde rahatsız olduğumuz konular ile ilgili daha fazla veri vererek, açıklık getireceğiz. Hakem hataları ne bugün ilk, ne de son. Hatalar Türk futbolu içinde vardır. Hakemler insandır, hata yapabilir. Bunu ilk söyleyen hep söyleyen biziz. Bugüne dek hakem hataları hakkında hiç konuşmadık."

"İmzamızın arkasındayız. Fatih Terim'in açıklamasına katılmıyorum. Biraz kurnazlık yapılıyor. Bildiri hakemlere düdük astırılmasının sonuçlarını göstermek içindi. Kimse and içmedi hatalar hakkında konuşmayacağız diye. Ayrılan MHK Başkanı da ne zaman konuşsa, hep bir Galatasaray maçı sonrası oluyor. Olay son derece bilerek çarpıtılmıştır."

"MHK Başkanı değişmeliydi, değişti"

"Seçimler gelecek ile ilgili fırsattır. Bizim bu sistemin parçası olup olmayacağımıza karşıyız. Ben parçası olmaktan yana değilim. Belki hiç oy kullanmayız. MHK Başkanı değişmeliydi, değişti."

"MHK Başkanı ne kadar bağımsızdır? Karar alırken ne kadar bağımsızlar? Belli ki üstleri memnunlardı ki kamuoyu baskısı artınca istifa edildi."

"Yeni gelenlerin işlerini ne kadar iyi yapacaklarından şüpheliyim. Hele adı geçen biri var ki isminin geçmesi bile abesle iştigal."

"Yıldırım Demirören bugünden itibaren görevine devam etmemelidir. Yine de başkanımız daha iyi bilir."

"Mustafa Cengiz'e teşekkür borçluyuz"

"Mustafa Cengiz'e teşekkürü biz borçluyuz. Serdar Aziz gibi karakterli, 28 yaşında, milli, takımından ayrılırken hocasına teşekkür eden bir futbolcuyu bonservissiz bize gelmesine yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. Böyle başka futbolcuları varsa bekleriz."

"VAR sistemi %100 devam etmeli"

"Federasyon bizim için çalışmalı. Biz federasyon için değil. Bizim işlerimiz ile federasyon işlerini yürütür. Hakemlerin performansı bir istatistiğe bağlı olsun. Sitenizde de yayınlayın herkes rahat etsin.

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"VAR sisteminin devamını %100 istiyoruz. VAR ile hakem hataları sayısının azaltıldığını görmek mümkün. Teknolojiyi iyi niyetle kullanırsanız maksimum fayda sağlarsınız."

"Kuddusi Mutfioğlu, geçmişteki performansı ile görülüyor ki MHK Başkanlığı için doğru aday değildir. Aksine bugünkü hataların devamına sebep olabilecektir."

"Cüneyt Çakır'ın imajı ülkeyi aşmış"

"Yazın Dünya Kupası'nda maç izlerken yanımdaki kişi, Cüneyt Çakır'ın neden uluslararası maçlarda çok iyi olup, yerel maçlarda felaket olduğunu sordu. İmajı ülkeyi aşmış."