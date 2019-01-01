Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var burada!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının kurgulanmış bir düzenin parçası olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 3 maç üst üste kazanarak bu sezonun en iyi serisini yakalayan 'de başkan Ali Koç, yaşanan hakem hataları üzerine konuştu.

Koç, kurulu bir düzen olduğunu ve bu düzenin değiştirilmesi gerektiğini belirtti .Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

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"İnşallah TFF'de yeni seçilecek yönetim, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur, fitili ateşleyen gelişme olur. Türk futbolunun beklenen yere gelmesi için bir devrim olması gerekiyor."

"Ya bu düzeni kabul edeceğiz ve memnunuz diyeceğiz, ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle savaşacağız. Umarım ifade ettiği fikirlerle sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır."

"Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı biz görmüşüz. Kim çok konuşursa işler onun yönünde pozitif gidiyor."

"Hakem hataları sezon sonuna kadar artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada. VAR sistemi bence çok iyi. Bu yapılan hataların önüne geçecek kadar sistem oturmuştu. Göz göre göre hatalar yapılıyor."