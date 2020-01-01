Ali Koç: Köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz

Ali Koç, harcama limitlerine dair çarpıcı açıklamalar yaparken TFF Başkanı Nihat Özdemir'i eleştirdi.

Kulübü Başkanı Ali Koç, harcama limitleri konusunda Futbol Federasyonuna (TFF) ve başkanı Nihat Özdemir'e sert eleştirilerde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfının Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, harcama limitleri konusunda, "Köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz. 64'ten 18 milyona inmek mümkün değil. Bizde sözleşmeler var. Yükümlü olduğumuz. Sen bana diyorsun ki 'Her şeyi çıkar, gerekirse çöpe at, değerlileri değersizleştir, hiçbir pazarlık gücün kalmasın', olmayacak duaya amin dememiz isteniyor. Oyunculardan kurtulman gerekiyor, onlar da bunu bilecek. Maaşlarını alarak ayrılmak isteyecekler." dedi.

Bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Koç, "İki senede yaptığımız ortada. Çok ciddi kaynak yarattık, borç ödedik. Doğru istikametteyiz. Ters istikamete gidersek o zaman ikaz edin." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'nin Türkiye Bankalar Birliği ile yapılandırma imzalaması gerektiği yönündeki ifadelerine değinen Koç, "Stratejik bir açıklama. Devre arasında sınırlı kabul ettiler. Haksız fiile sebebiyet vermekten ciddi hukuki sonuçlara neden olacak süreçteyiz. Herkese aynı şekilde muamele yapman gerekiyor. Bankalar Birliği ile imzalamış kulüplere nasıl davranıyorsan diğer kulübe de aynı şekilde davranman gerekiyor." diye konuştu.

Limitler konusunda yapısal sorunlar olduğuna dikkati çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her kulübün borçlu olduğu düşünülerek ona göre ayarlanmış. En karlı kulüp en düşük limiti alabiliyor. Bu da düzeltilecek ama kurul talimat ne derse onu uygulamak zorunda. Talimatnameyi değiştirecek yer federasyondur. Onlar da kendilerine has yöntem geliştirmişler. İşlerine geldiğinde '21 kulübün imzası olsun' diyorlar. Tamam olsun da senin ne işin var. 19 kulüp kabul etti, 2 kulüp kabul etmedi olmayacak mı? Sabırlıyız ama hazırlıklıyız."

Limitlere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlardan birinin puan silme olduğunu hatırlatan Koç, "Bu sene lig bitti, bir takım bir puanla şampiyon oldu. Biten sezon inceleniyor, bir sıkıntı görülürse puan silmeye kadar cezalar var. Puan silme bir sonraki sezon uygulanıyor. Bir puanla şampiyon olmuşsun belki 3 puanın silinecek. Puan bir sonraki sezon siliniyor, burada da yapısal sorun var. Rekabet unsurları göz önünde bulundurup; işimize gelince omuz omuza vermek, işimize gelince oyun oynanırken kuralları değiştirmez düşüncesi bana göre son derece sığ bir mazeret şekli." ifadelerini kullandı.

"Komik şeyler"

TFF'nin Fenerbahçe'ye yönelik uygulamasının gerçekçi olmadığını belirten Koç, "Uygulanabilir değil, neresinden bakarsanız bakın kabul edilebilir de değil. Sadece bize has konu ana para bu sene hesaplamadan çıksın, zaten ödeyemiyorum. Nihat Bey (Özdemir) yok efendim 'Senin yerinde olsaydım imzalardım, ben kendi şirketimde imzalıyorum.' diyor. Ben de hazine garantili borçları imzalarım. Kendi şirketindeki bütün işler hazine garantili. Yahu sen 2010-2011 sezonunda şampiyonun kim olduğunu söyleyemiyorsun. Tamam yanlış ifade etmiş olabilir, onu bile söyleyemiyor. Bir de bunu haber yaptırıyor, komik şeyler. İnşallah aklı selim başarılı olacak ve Fenerbahçe'ye uygulanabilir bir limit çıkacak." diye konuştu.

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Yapılandırmanın en önemli konu olduğunu anlatan Koç, şunları söyledi:

"Bankalar Birliği, hiçbir mecburiyeti olmadan yapılandırma yapıp kulüpleri ayakta tutmaya çalışıyor. 5 yıl olmayacağını onlar da biliyor. Olması gereken 10 yıl. 2 veya 3 yıl ödemesiz model konusunda aynı sayfada olduğumuzu söyleyebilirim. Biz yapılandırmadığımız için doğal olarak ana para harcama limitine ekleniyor. Kulüpler borçları ödeyecek gelirleri üretiyorlar. Kendi bankamızda da çok yapıyoruz. 8-9 yıllık sözleşmeler, faiz indirim, faiz gelirin bir kısmını zarara atıp, hatta gerektiği zaman para verip yeni kaynaklar yaratıp müşteri borçlarını ödemesini sağlıyorsak; aynı şeyin futbol sektörüne de yapılması lazım. 10 yıllık yapılandırma şart. İnşallah olacak."

Bir diğer önemli konunun kefalet maddesi olduğunu kaydeden Koç, "Kefalet maddesi var. Biz 4 ayrı yerden görüş aldık. Kendi kulübümüzün avukatları, banka işi olduğu için kendi bankamızın avukatı, şirket avukatı ve Türkiye'nin en önemli hukuk bürosundan görüş aldık. Birbirlerinden habersiz aynı görüşü yazdılar. Bankalar yanlış yorumladığımızı söylüyor. Buluşacağız göstereceğiz yorumlarımızı, onlar da kendi yorumlarını gösterecek. Mevcut bir yönetimden hiçbir şekilde kendinden kaynaklanmayan borçlara, sıkıntılara, mali yapılara tamamen kefil olmasını beklemek gerçekçi değil. Bazı kulüplerin imzalaması onların bileceği iş. Ben aptal mıyım, ben de banka yönetim kurulu başkanıyım. 250 milyonu almak varken yapmıyorsak bir nedeni var. Nedenleri sıraladığımızda 'Haklısınız.' diyorlar. İnşallah doğru yolu bulacağız." diye konuştu.