Süper Lig

Ali Koç: Kesin 3 transfer yapacağız

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Fenerbahçe Başkanı, Audi Cup'ta görülen transfer eksikliklerinin giderileceğini açıkladı.

Audi Cup'ta aldığı sonuçlarla eleştirilen Fenerbahçe'de Ali Koç transferler için açıklama yaptı. Başkan,hiçbir transferi bitmeden açıklamadıklarını söylerken en az 3 oyuncunun alınacağını söyledi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Fenerbahçe olarak transferde hiç bir şeyi bitmeden açıklamıyoruz. Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada. 2 stoper, bir 6 numara ve bir ekstra transfer daha olabilir."

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"Görüşmelerimiz sürüyor. Yapacağımız transferler, transfer döneminin son gününe kadar sürecektir. Sezon başladığında hazır kadromuzla olmayacağımız aşikârdır."

"Bahsettiğim 3 bölge için kesin konuşabilirim. Bazı futbolcularımız da birden fazla bölgede oynayabiliyor. Bunları değerlendirip karar vereceğiz."

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