Ali Koç ile Göztepe CEO'su arasındaki konuşmayı Mehmet Sepil açıkladı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İzmir kulübünün CEO'su arasında sahada geçen konuşmayı anlattı.

NE OLDU? Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününde içeri giremeyen sarı lacivertli taraftarlar olduğu gerekçesiyle deplasman tribününe desteğe gidiyordu. Saha kenarına inerek Fenerbahçe tribünlerinin yanına giden Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı ve Göztepe Kulübü yöneticisi Fatih Özkan, Fenerbahçe başkanını iterek düşürmüştü.

NE SÖYLENDİ? Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İzmir kulübünün CEO'su Kerem Ertan arasında sahada geçen konuşmayı anlattı: "Ali Başkan sahaya indiğinde oraya neden gittiğini, amacını, endişesinin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yoktu. CEO'muz Kerem Ertan, Ali Koç tünelden sahaya doğru girdikten sonra olayların tırmandığını görünce müdahale etmek üzere oraya gidip "Başkanım ne gerekiyorsa yapalım, yardımcı olalım" demiş. Ali Başkan da "Sen ne olduğunu bilmiyorsun" diyerek yoluna devam etmiş.

"Ali Başkan'ın stada neden girdiğini, o tarafa neden gittiğini bilsek yardımcı olacağız. Bu çok alışık olunan bir durum değil, 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez görüyorum. Bir Başkan devre arasında kendi tribününe stadın içinden yürüyerek gidiyor."

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"Seyircinin maça geç girmesi ilk defa yaşanmıyor, bütün Türkiye'de taraftarın zaman zaman stada geç alındığı bilinir. Ali Başkan'ın bu nedenle yürüdüğünü bilsek kendi taraftarımıza bunu izah eder, dönerken tepki almasını engellerdik."

"Devre arasının sonuna doğru ben locamda otururken Ali Başkanı stadın içinde yürürken gördüğümde bayrak direğine varmıştı bile. O noktada Fenerbahçe yöneticisine "ne oluyor" diye mesaj attım. Ondan sonra da ne olduğunu hiç anlayamadım, sadece Ali Koç ve yanındaki ekibin misafir tribüne yürüdüğünü gördüm."

"Aklıma ilk gelen "acaba Ali Başkan maçı misafir tribünden izlemeye mi karar verdi" oldu. İlk reaksiyonum o oldu, 2-0 da öndeler, "taraftarıyla birlikte maçı izleyecek herhalde" diye düşündüm. Ali Başkan'ın geri dönüşünde ise hiç istemediğimiz şeyler oldu."

"Maç sırasında bizi aradıklarında bizden rica edilen her şeyi yaptık. İşin doğrusu budur. Böyle bir olayı yaşamak sadece beni değil herkesi, Türkiye'yi derinden yaraladı. Ancak sürecin taşınmak istendiği yer olayı daha da vahim hale getiriyor."

"Ali Başkan'ı itmesinin onaylanabilecek hiçbir tarafı yok. Mantığı da yok, kulübümüzü de, kendisini de çok zor bir duruma düşürdü. Şu ana kadar hiçbir ciddi problem yaşamamış iki camia karşı karşıya geldi. Fatih Özkan'ı gördüğümde söylenebilecek en ağır sözleri söyledim, "Sen ne yaptın, Göztepe akreditasyonuyla sahadasın, neye yol açtın" dedim. Kendisi de şok halindeydi, hakikaten çok üzüldüğünü defaatle söyledi."