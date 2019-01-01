Ali Koç ile Fikret Orman'dan dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp televizyonunun ortak yayınında bir araya gelen Fikret Orman ile Ali Koç, centilmenlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev mücadele öncesi iki kulüp başkanı tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

Vodafone Park'a konuk olan Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la birlikte ortak yayın düzenledi. Düzenlenen özel program, hem BJK TV'den hem de FB TV'den naklen yayınlandı.

İki kulüp başkanı da centilmenliğe ve dostluğa vurgu yaparlarken maçı kazanmak istediklerini dile getirdiler.

Ali Koç: ''Derbilerde rakiplerimizin önündeyiz''

''Hem başkana hem size ev sahipliği için teşekkür ederiz. Bu başkasının fikriydi ama başkana sordum. Kendi kanallarımız var orada yapalım dedim. Son dönemde futbolumuzdaki şiddet ve nefret kimseye yarar getirmiyor. Bu akşam kazanmaya geldik ama birbirimize olan saygı ve sevgiyi etkilemeyecek. Beşiktaş için de bizim için de çok önemli bir maç öncesi dostluk mesajı vermek istiyoruz.''

''Lefter dediğiniz de akla en güzel şeyler geliyor. Türk futbolundaki saygı ve sevgiyi en güzel gösteren insanlardan biridir. Bence adının verilmesi geç oldu. Keşke adı verildiği sezonda daha güzel bir sezon geçirebilseydik. Buralarda sporun gerçek ruhu yansıtılmalı. Dostluk, fair play, ve centilmenlik.''

''Küfürsüz stadyum projemiz var. Belki hemen değil ama yakında gelecek. Tribünlerimizde bazı çağ dışı uygulamaları kaldırdık. Maçtan sonra deplasman taraftarları uzun süre çıkamıyor, tuvaletler kapalı oluyor, büfeler kapalı oluyor. Biz bunları kaldırdık. Biz bunları kaldırdığımızı söylemedik. Sanırım Beşiktaş maçı sonrası onlar teşekkür etmişti ve öyle ortaya çıkmıştı. Sonra Galatasaray da resmi bir açıklama yaptı, kendileri de uygulamaları kaldıracaklarına dair.''

''Sahada kora kor rekabet. Ama saha dışında medeni bir ortam sağlamayalıyız. Beraber olamazsak çözemeyeceğimiz problemlerimiz var. Biz kulüp başkanları bunu beraber yapmalıyız. Bugün bu programı yapabilmemiz bile tenkit ediliyor. Ama gerçek liderler buna göğüs germelidir.''

''Taraftarlarımız en kötü günümüzde arkamızda duruyor, çok teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa zamanda, bugün tersine döner. Arkamızda onlar olduğu müddetçe Fenerbahçe bir adım öndedir diyoruz. Bu gece kalpler beraber olacak. Son 20 yıllık tarihe baktığımızda derbilerde rakiplerimizin önünde gözüküyoruz.''

''Hep konuşulan hakem hatalarından uzak bir maç olur. Umarım kazanırız, ama dünyanın da sonu değil. Biz bu statta büyüdük. Buradan çıkıp Taksim'de yürüdüğümüz günler de oldu, tokat yediğimiz günler de oldu. Eskiden hem ev sahibi, hem misafir olarak gelebiliyorduk. Türk Spor Yazarları Kupası vardı, arka arkaya iki maç izlerdik. Sonra da lig başlardı. Stat konusunda ülke olarak çok iyiyiz. İki kulüp var ki statlarını kendi aklıyla, kendi bütçeleriyle yaptı. Biri Fenerbahçe, biri de Beşiktaş. Fenerbahçe yıllar önce, Aziz Yıldırım döneminde kelle koltukta bu projeyi gerçekleştirdi.''

Fikret Orman: ''Kulüpler arası rekabeti, rekabet yerinde yapacağız''

''Hoş geldiler, nezaket gösterdiler. Bu derbiler gazozuna da olsa önemli maçlardır. Bizim yapabileceklerimiz belli, takımlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ama maçta taraftar gibi seyredebiliyoruz.''

''Öncelikle iyi bir maç olmasını, iyi bir izlenim bırakan maç olmasını diliyorum. Evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Ama bunu futbol oynayan arkadaşlarımız belirleyecek. Kulüpler arası rekabeti, rekabet yerinde yapacağız. Bu fikir bir dosttan geldi ve başkana ilettim. O da kendi kanallarımızda yapalım dedi ve böyle gerçekleşti.''

''Ben taraftarlığımda da, yöneticiliğimde de, başkanlığımda da rahat bir Fenerbahçe maçı görmedim. Beşiktaş ilk kez Fenerbahçe'yi yenmeyecek, berabere kalmayacak ya da yenilmeyecek. Değerli dostum Ali Bey ile keyifli bir maç izleyeceğiz.''

''Kulüplerin sıkıntıları var. Bizim kimseyi ayrıştırma misyonumuz yok. Ailemizden, işimizden ne sıkıntılar çekerek buraya geliyoruz. Bazen hırslanıyoruz. Ağzımızdan istemidiğimiz şeyler çıkabiliyor. Taraftarımıza sesleneyim. Fenerbahçe bizim misafirimiz. Misafir gibi davranacağız. Bu stat buna göre dizayn edildi. Bugün 1700'ün üzerinde kombinesi olan kadın var.''