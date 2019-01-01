Ali Koç: Güzel isimler yolda

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV - TV 8 ortak yayınıyla ekranlara gelen “Fenerbahçe WinWin” kampanyası programında açıklamalarda bulundu.

“ WinWin” kampanyası ait canlı yayın FB TV - TV 8 ortak yayınıyla ekranlara geldi.

Programa katılan Ali Koç, bütün katılımcılara teşekkür ederken "Kampanya gönüllülerine, sadece kampanya boyunca değil tüm sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahcubiyetimizi her zaman dile getiriyoruz. İnşallah çok daha iyi bir sezon için hazırlıklı oluyoruz. Daha layık olduğumuz bir sezon geçireceğinizi şimdiden size söyleyebilirim. Her şeyi için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Ali Koç “Bugünden kapanışa kadar atılacak SMS sayısını 2 ile çarpalım. Bu sayıyı yönetim olarak biz ekleyeceğiz ve bir transferde kullanacağız. Güzel isimler yolda.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin düzenlediği kampanya 22 Haziran Cumartesi yapılacak yayınla sona erecek.