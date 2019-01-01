Ali Koç: Ersun Yanal'a inancımız tam

Ali Koç, futbol takımının kâbus gibi geçirdiği ilk yarıdaki problemleri düzelterek ikinci yarıda iyi sonuçlar alacağına inanıyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın, ligin ikinci yarısında Ersun Yanal liderliğinde herkesi memnun edecek sonuçlar alacağına inandıklarını belirtti.

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ocak ayı sayısındaki yazısında, ligde alınan kötü sonuçların kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Teknik direktör Phillip Cocu ile şartların planladıkları şekilde olgunlaşamaması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını aktaran Koç, "Ersun Yanal hocamızı futbol takımımızın teknik direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonrasında futbol A takımımızda olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır. Taraftarlarımızın bu yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve inanç, geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılların takımını hazırladıklarını vurgulayan Koç, "Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçe'miz için gerekli adımları şimdiden atabilmek." değerlendirmesinde bulundu.