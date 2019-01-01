Ali Koç: Emre'yle hayallerimiz var

"Fener Ol" kampanyası bünyesinde FB TV'de yayınlanan "WinWin" programında Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

'nin düzenlediği "Fener Ol" kampanyası bünyesinde FB TV'de "WinWin" programı yayınlandı.

Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu gündemdeki transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Programa telefonla bağlanan Emre Belözoğlu "Bugün bazı şeyler oldu. Sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Başkanımız çok daha doğru şeyler söyleyecektir. Futbol bitse bile Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Profesyonel hayatımın en mutlu günlerini Fenerbahçe'de geçirdim. Ben her zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettim ve hala hissediyorum. Milli Takım formasını ve Fenerbahçe formasını taşımak en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun ardından söz alan Ali Koç ise "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Emre'nin Fenerbahçeliliğini benim ifade etmeme gerek yok. Emre'yle hayallerimiz var, düşüncelerimiz var. Bilhassa hocamızın istekleri doğrultusunda. Olacağı zaman zaten açıklanır." şeklinde konuştu.