Ali Koç canlı yayını erteledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un merakla beklenen canlı yayın açıklamasını Suriye'de yaşanan saldırı nedeniyle ertelendi.

Ali Koç'un merakla beklenen açıklaması ertelendi. Başkanı Koç, FB TV'de çıktığı canlı yayında Suriye'de 5 Türk askerinin şehit olduğunu ve programı daha sonra yapma kararı aldığını açıkladı:

"Camiamızı devletimizle nasıl karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını anlatacaktık. Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık. İdlib’de 5 kahraman askerimizin şehit, 5 askerimizin de ağır yaralı olduğu haberlerini alınca bugün bu programı yapmama kararı verdik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum."

"Bu nedenle bu programı yapmama kararı aldık. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu şekilde devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız."