Ali Koç: Borcu 40-50 milyon dolar indirdik

Fenerbahçe Başkanı, bayramlaşma toplantısında kulübün ekonomik durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile dernekler temsilcilerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin 11 sporcusu, telefonferans yöntemiyle geleneksel bayramlaşma günü düzenledi. FB TV ve YouTube üzerinden de canlı yayınlanan törende Koç, kulüp ekonomisinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Spor ekonomisinde zor günlerin herkesi beklediğini belirten Koç, "Genel ve spor ekonomisinde sorunlar olacak. Yapabilecek çok şey var. El ele verip acilen uzun vadeli, sürdürülebilir tedbirler almamız gerekiyor. Spor ekonomisi açısından benim düşüncem olumsuz etkileri önümüzdeki sezon göreceğimiz. Sponsorların durumlarını neler olacağı, ne kadar kombine, maç bilet satacağı emin değiliz. Maçların seyircili-seyircisiz olacağı belli değil. Yayıncı kuruluşu ile yaşananlar var. Spor ekonomisi de ister istemez etkilenecek.

Fenerbahçe ailesi olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camiamız elinden gelen her türlü desteği bu zamana kadar verdi. Gemiyi bu şekilde yüzdürebildik. Şu an birinci önceliğimiz gemiyi limana getirebilmek ikincisi ise borçları indirebilmek. 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik. Yeni bir borç üzerimize almadık. Ama daha çok yolumuz var" dedi.

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Daha fazla takım

Koç, Süper Lig'in devam etmesinin doğru bir karar olduğunu belirtirken, "Voleybol, basketbol ertelendi. Geriye bir futbol kaldı. Futbol için zor bir karar verildi. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu bitirmek çok önemli. Ekonomik açıdan, sportif açıdan önemli. Şu aşamada en doğru kararın oynama olduğu gözüküyor. Şahsi düşüncem Süper Lig ve TFF 1. Lig’in oynanması diğer liglerin oynanmaması. Kulüpler tek tek testlerini oluyor. Umarım ligi bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Doğru önlemleri aldığımızda bu işi omuz omuza vererek gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.