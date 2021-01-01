Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendi geleceğiyle ilgili çok net konuşmazken kongrede aday olmak isteyenlere çağrı yaptı.

Süper Lig'de özellikle son dönemde çalkantılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, geleceğiyle ilgili konuştu.

Koç, yönetim olarak oldukça zor bir 3 sezon geçirdiklerini söyledi ve kongrede aday olup olmayacağıyla ilgili net konuşmadı.

Ali Koç ne söyledi?

NTV'ye konuşan başkan Ali Koç, bir sonraki kongrede aday olma ihtimalini şu sözlerle değerlendirdi:

"3 senedir beklentimizin dışında sıkıntılar yaşadık. Evdekiler artık arıza çıkarmaya başladı. Köprünün altından çok sular akar. Türkiye'nin benim futbol düşünceme gelmesi çok zaman alacak gibi. Bu çürümüş yapının değişmesi zaman alacak.

Bu seçim döneminde ne olacağını kendim açısından bilmiyorum. Ben olayım, olmayayım, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın. Ne kadar çok aday, o kadar iyi. Benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak."

Ali Koç: 2006'da lig, dizayn edildi

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin 2006'da Denizli'de son hafta kaybettiği maçla ve o sezonla ilgili de şu yorumu yaptı:

"2006'da Fenerbahçe, Aziz Yıldırım önderliğinde üçüncü kez üst üste şampiyonluğa çok yakınken, dönemin TFF Başkanı Haluk Ulusoy ve TFF tarafından lig dizayn edildi.

Denizli'de bir maç oynandı. O maç bugün oynansa hayatta o şekilde bitirilemezdi. 14 defa maç durdu. Garip garip şeyler oldu. 2006'da buna nasıl müsade edildi inanamıyorum. Bu benim çok kanıma dokunmuştu."

Ali Koç, Fenerbahçe yönetimine nasıl girdi?

Fenerbahçe yönetimine girdiği süreci de anlatan Koç, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"Bir gün Çırağan'da, bir düğündeyiz. Aziz Başkan, 'Yönetime girer misin?' diye sordu. Ben de kabul ettim ama bizim ailemizde böyle bir kültür yok.

Bunu ailemden kimseye söylemedim. Kongreye yakın abim sordu, 'yok' dedim. Pazar sabahı bir bakıyorlar, yönetimdeyim."

Ali Koç'tan Erol Bulut ve sosyal medya yorumu

"Bu ülkede futbol, futbol değildir. Saha dışında çok şey oluyor. Dış faktörlerle boğuşuyoruz. Sosyal medyayı ben takmıyorum ama futbolcularımız takıyor, çalışanlarımız takıyor. Düne kadar Erol hocayı yerden yere vuruyorlardı, Trabzonspor maçından sonra 'Ne kadar büyük hocaymış...

Taraftarlarımızdan rica ediyorum, dış faktörlerle mücadele ederken bir de sizinle mücadele etmeyelim. Siz derken, samimiyet nedeniyle. Bir maç sonucuyla ne şampiyonluk havasına girsinler ne de karalar bağlasınlar. Tenkit edecekseniz, beni edin."

Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili de konuştu:

"3 Temmuz'un bize verdiği maddi ve manevi zararlar devam ediyor. Birtakım yönetimsel yanlışlar da yapıldı. Benim ve Aziz başkan arasında yaşananlardan sonra, aday olmaya karar verdim. Planlanmış değildi, bir olay, diğerine götürdü ve bugünlere geldik.

FETÖ denen alçak örgütün saldırısıyla bir dönem yaşadık. Yöneticilerimiz haksız yere gözaltına alındı. O dönemde de önümüzü kesmek istediler ama başaramadılar. O dönem, o örgütün her yere sızdığı dönem ve biz bir başımıza kaldık. Düşenin dostu olmaz ya, onu yaşadık.

3 Temmuz yaşanınca, müthiş kadromuz tek tek ayrılmaya başladı. Niang, Lugano, Santos, Emenike, Guiza, bazı Türkler... Kadro kurmakta zorlanıyoruz. Devamlı bize saldırılıyordu."

Ali Koç: 12 Mayıs'ta oynadığımız maç, garip bir maçtı

Fenerbahçe Başkanı, 2012'de ligin son haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları ve rakiplerine şampiyonluğu kaptırdıkları maçı şu sözlerle anlattı:

"O sezonu götürüyoruz. Oyuncular, bir şekilde son maça kadar getirdiler. 12 Mayıs'ta oynadığımız maç, garip bir maçtı. Belki de Türkiye'de bir kalecinin topla en çok vakit geçirdiği maçtır. 19 dakika mıydı, 20 miydi, garip bir maçtı.

0-0 bitince şampiyonluğu kaybediyoruz. O ana kadar her şey normal. Takım toparlanıyor, seyirci de alkışlıyor. Ondan sonra ne olduysa, o da yakında çıkacak. 12 Mayıs 2012 de FETÖ kumpasıdır.

Olaylar maç öncesinden başlıyor. Bir gaz kokusu daha maç öncesinden var. Maç bitince, polisler Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için birden bire Galatasaray takımının etrafını çevirdi. Onlar da kutlama yapıyorlar. Sonra polisler, kalkanlarla seyircilere gitmeye başladılar."

Ali Koç: Sahaya indim

"Müthiş gaz sıkılıyor. Ben de sahaya indim. Polislere 'durun' diyorum. Resmen seyirciyi sahaya indirdiler. Benim yanıma ne düştüğünü hatırlamıyorum. Galatasaray öyle söylemlerde bulunuyordu ki, iki camia arasında yıllarca onarılamayacak bir tahribat yarattılar.

FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrıdır, bu örgütü futboldan temizleyin.

Geçmişte yaşanılanlar toplumsal kaos yaşattı. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Her zaman aramızda rekabet var ama insanları nefret noktasına getirdiler. Futbol, bu ülkedeki en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu

İnşallah tez zamanda, bu zihniyetin kilit noktalarıyla futbolun içinde yer aldığının kanıtları olacak. Bunda aktif rol alanlar var, bir de fırsatçılar var. Beni en çok rahatsız edenler, rüzgara göre hareket edenler.

Fenerbahçe enteresan bir camia. Bilhassa 3 Temmuz'dan sonra hakkı da var taraftarın, çok sahiplendiler. Talepkar bir camia. İki günde yüceltilebilirsin, iki günde yerin dibine gidebilirsin."