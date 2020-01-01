Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un 19 Şubat Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 16.00'da başlayacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadı1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları ve yorumcular davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecekler.