Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bir araya geldiği zirvede konuşulanlar ortaya çıktı.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan tek bir şey istedi

Zirvede konuşulanlar ortaya çıktı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ile dün kendi ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldığı görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurul için neden eylül ayında karar kıldığını Aziz Yıldırım'a anlattı. Aziz Yıldırım da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve seçimin daha erken bir tarihe çekilmesi konusunda Ali Koç'a tavsiye verdi. Milliyet'teki haberde ise Ali Koç'un kongreyi eylül ayında yapmakta ısrarcı olduğu aktarıldı.

NE SÖYLENDİ? Zirvede yönetimsel konulardaki rahatsızlıklarını dile getiren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin hemen şampiyon olması gerektiğini vurguladı ve “Kongreye hemen gidip, güvenoyu al. İmza ile gitme, tarihe kötü geçme. Dernek olayı çok yakışıksız oldu. Siz-biz olayı bitmeli” tavsiyesinde bulundu.

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertli takımın taraftarları, alınan kötü sonuçlar sebebiyle Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.