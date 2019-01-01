Ali Koç: Ayağınızı denk alın

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, medyada çıkan haberleri eleştirirken, yeni transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu’nda konuşma yaptı.

Başkanı Mustafa Cengiz’in ‘Fener Ol’ kampanyası ile ilgili olarak söylediği “Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlarla çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor” sözlerine yanıt veren Koç, “Biz o seviyeye düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Futbol Federasyonu’ndan aldığı tazminatla ilgili söyleyeceklerinin bitmediğini belirtti.

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Camia içerisinde kuyularını kazmak isteyenlerin olduğunu belirten Koç, “Bugüne kadar Yunus yüzümüzü gördünüz. Artık Yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Ali Koç’un konuşmasından öne çıkanlar:

“Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu göreceksiniz"

“O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız. Mahkemede kendinizi savunamazsanız mahkeme öyle karar verir. Halbuki hiç mahkemeye bile kalmamalıydı bu iş."

“Transferlerimiz bitmemiştir"

“Tamamen hocamızın istekleri ve arzuları doğrultusunda, sportif direktörümüzün istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Bu zamana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, bir iki stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan atıp tutmak kolay.”

"Rodrigues ve Muriqi transferi büyük başarıdır"

“Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues’in geliş şekli büyük başarıdır. Garry Rodrigues transferinden bize saldırıyorlar. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. ’dan kaynağını bulamadığımız bir açıklama var. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da. Tereddütü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmeleri. Bu itibar cellatları en ufak şeyde bile geliyorlar. Onlar kendi ürettikleri haberlerden bunları yapıyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bu işlerin erken olmasını biz de istiyoruz. Hocamızın elinde çok daha iyi bir kadro var. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız.”

"Ayağınızı denk alın"

“Bizler hakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Hepinizi not ediyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Fenerbahçe'miz başarısız olsun, gündemimizi yaratalım yeniden gündeme gelelimle beraber bunların yanına seçimlerde bana oy vermiş olan ama nasıl olsa Ali Koç'u deviririz zihniyetiyle oy vermiş kesimler var. Şu 6 hafta geçsin de kuyu kazarız diye düşünenlere cevabım var. Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu, kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Bugüne kadar Yunus yüzümüzü gördünüz. Artık Yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi."