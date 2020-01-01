Ali Koç ateş püskürdü! Takım harcama limiti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ali Koç , sarı-lacivertli futbol takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı konusunda yaptıkları itirazın Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgil konuşan Koç, "Biz başvuruda bulunduk. İki ayrı itirazımız oldu. Birisi Beşiktaş'ın itirazına benzer. Borçlarımızın yüzde 80'i döviz kuru. Faizlerin hesaplanmaya olan etkisi gözden geçirilmeli. Hesaplamalarda yüksek faiz kullanılıyor. Burada çıkan faiz rakamı var. Tahmini bir faiz rakamı kullanmanın anlamsız olduğunu ifade ettik. Türkiye Futbol Federasyonu da böyle düşünüyor. Onlar da bunu manasız ve mantıksız buluyor. Ancak ne hikmetse doğru yolu bulmakta bir engel var gibi ilerleyemiyoruz." dedi.

"Birkaç sene sonra çökecek bir sistem..."

Harcama limitlerinin hesaplanma yöntemine de itiraz ettiklerini aktaran Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Faiz giderleri sadece futbol operasyonlarını kapsıyor. Yani futbol operasyonlarından kaynaklı kredilerin faizinden bahsediyoruz. Ancak anapara ödemeleri, hem futbol hem de derneğin kredilerinin anapara ödemelerini kapsıyor. Aynı kredilere ait faiz ve anapara harcamalarının limitlerinin farklı bir şekilde hesaplanmasının hukuki ve finans tekniği açısında kabul edilebilir olmadığını ifade ettik. TFF Tahkim Kurulu reddetti. Bir nebze anlayışlı karşılıyorum. Müthiş bir kamuoyu baskısı var. Tam da reddedilen başvurumuz bu. Harcama limitleriyle ilgili artış başvurusunu ise TFF Sicil Kurulu'na yaptık. Bu işin ileriye dönük olarak niye çökeceğini ve talimatnameyi detaylı bir şekilde anlatıyoruz Fenerbahçe Kulübü olarak. Bu işi doğrudan kurgulamak varken, bugünden birkaç sene sonra sonuç vermeyeciği aşikar iken, banka temsilcileri böyle derken, kulüpler ve TFF bunun farkındayken, belli konularda marka olmuş bilinen insanlar birkaç sene sonra çökecek bir sistemi sanki çökmeyecekmiş gibi niye bu şekilde ilerliyoruz? Bunu başında kurgulamak varken niye şimdi böyle gitsin sonra bakarız anlayışındayız?

"Bu model 5. senede kesin çökecek"

Süper Lig kulüplerinin Türkiye Bankalar Birliği ile yapmış oldukları mevcut anlaşmanın sorunları ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Ali Koç, şöyle konuştu: "Niyet iyi ama sonuç çare mi? Olmadığını anlatmak istiyorum. 5 yıllık bir yeniden yapılandırma sunuluyor. İlk 2 sene anapara ödemesiz ama faiz ödemesi var. Üçüncü sene yüzde 5. Dördüncü sene yüzde 15. Beşinci senede de anaparanın yüzde 80'i ödenecek. Anapara, kulüplerin harcama limitlerini hesaplamada en önemli unsur. 5. yıl yüzde 80 anapara ödendiğinde harcama limitlerinin eksi çıkacağı herkes tarafından biliniyor. Bunu sorunca oraya gelince bakarız durumu var. Anapara ödemeyenlerin harcama limitleri yüksek çıkabiliyor. Üç büyük rakip yeniden yapılandırma yaptığı için yüksek çıkabiliyor. Bu model çalışacaksa 4. senede muhtemelen, 5. senede ise kesin çökecek. Eksi harcama limiti diye bir şey olmaz. Bir tişörtün herkes tarafından giyilmesi bekleniyor. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil. Birinci günden temerrüte düşüyoruz. İmza attığımızda 250 milyon Fenerbahçe Kulübünün hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Beş yılda da bu borçların ödenmeyeceğini konuşuyoruz. 5. yıl gelince takla atacağız. Niye başından doğru bir model kurgulamıyoruz? 10 yıl yapalım, 2-3 sene anapara ödemesiz ve faizsiz. Talimat öyle diyor. İmzalayan kulüplerin memnuniyetini sorgulamak lazım. İmzalayan kulüplerden memnun olanını 1'i hariç henüz görmedim."

" 'a göre kurgulanmış bir model"

Ali Koç, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın en fazla Trabzonspor'a fayda getirdiğini aktarırken, "Bu 250 milyon liralık anapara, 5 yıllık süre en fazla Trabzonspor'a yarıyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Başkanları da şubatta ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyor. Ne olduysa mayısta rahatladıklarından bahsediyor. Ne oldu o arada bilinmiyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak diğer kulüplere aynı model sunulmuş..."

"Transfer yapamaz hale gelmemiz için..."

Ali Koç, Fenerbahçe'nin harcama limitiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sızdırdığını iddia ederken, şöyle devam etti: "Başvurumuz engellenmeye çalışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor. İki gün evvel bizi bazı medya mensupları aradı. Onlara Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor. Bu kişiler 'Haber yapmamız isteniyor' diyor. Hatta rakamı da yuvarlak 85 diyorlar. Biz de 82. Bir mekanizme Fenerbahçe'yi transferde hareket edemeyeceği bir hale getirmek için harcama limitlerini içeriden sızdırıyor. Haber yapmasını istiyor. Bunlar da bize görüş soruyor. Biz böyle öğreniyoruz. Benzer şey lisans kuruluna yaptığımız başvuruyla da alakalı. Kendi imkanlarımızla devletten kaynak almadan buraya kadar işi getirebildik. Yeniden yapılandırma yapamadığımız için yapabildiğimiz bankalar ile münferiden yapılandırma yaptık ki anapara ödemelerimiz daha düşük olsun. Bunlardan birini TFF'ye verdik. Kabul edildi. Şimdi birebir aynı başvuruyu verdik. Şimdi tereddüt ediliyor, daha fazla kamuoyu baskısı yaratılsın diye içeriden bilgiler veriliyor. Sabırımız taştığı dediğim bu."

"Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz?"

Transfer konusuındaki hareket alanlarına da değinen Koç, şöyle devam etti: "Fenerbahçe yapsa yapsa bir veya iki tane o da herhalde kiralama yapabilecek, oyuncu satamazsa. TFF'nin limitleri olmasa UEFA'nın bize getirdiği sınırlama var. Sattığın kadar alabilirsin. Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz. Yapabileceğimiz kiralamalar, gücümüz belirli, bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den top tüfek saldırıyorsunuz. Medyanınızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle. Yazık, gerçekten yazık."

"Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş"

Fenerbahçe taraftarına birlik olma çağrısında bulunan Ali Koç, "Tekrar ediyorum Fenerbahçelilere. 2011, 3 Temmuz'da şampiyonluğu elimizden almaya çalıştılar, yekvücut kulübümüze sıkı sıkı sarıldık, birbirimize sarıldık ve sahip çıktık. Şimdi şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Belki aktörler ayrı, zihniyet aynı. Lütfen artık kısır çekişmeleri bırakın neyin ne olduğunu daha iyi anlayın. Güzel bir laf vardır, 'arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş' diye. Sanki öyle bir dönemden geçiyoruz Fenerbahçe söz konusuysa." dedi.

"Comolli ile şimdilik devam ediyoruz"

Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Comolli ile şimdilik devam ediyoruz. Açıklama yaptı. Bana sorarsanız özünde yanlış bir açıklama ama sosyal medya diye bir unsur var. Bazen insanlar onun baskısı altında ister istemez hatalar yapabiliyorlar. Çok yüklenildi, yanlış. Benim bir açıklamam ile zaten onun endişe ettiği unsurlar giderilebilirdi. Ben yönetim kurulunda da en son 1907'de yaptığımız toplantıda da açık açık söyledim konuyu. Geldi, konuşacağız, bakacağız duruma."

"Sol bek ihtiyacımız var"

Ali Koç, "Sol bek transferi ile ilgili TFF'den onay almanız gerekiyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bugün ayın 12'si, 2,5 hafta kalıyor. Bir an önce bu karar olumlu yönde çıkartılırsa 2,5 haftamız var. Temaslarda olduğumuz yerler var ama sol bek ihtiyacımız var. Hocamız 'bir şey alacaksan sol bek alın' diyor. Alabileceğimiz sol bekler de var ama anlattığım unsurlardan dolayı manevra alanımız kısıtlı. En kısa zamanda bizim haklı başvurumuzdan olması gereken bir sonuç çıkmazsa o zaman çok daha radikal bir yönde gitmek zorundayız."