Ali Koç, Anderson Talisca transferinde Galatasaray detayını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Anderson Talisca'ya 2 milyon euro fazla teklifte bulunduğunu söyledi.

Ali Koç, Galatasaray'ın Talisca ve Skriniar'ı da istediğini iddia etti

Yüksek Divan Kurulu Toplantısında konuştu

Talisca'ya yapılan teklifi açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Sarı kırmızılıların Talisca'ya 2 milyon Euro fazla teklifte bulunduğunu ve Skriniar'ı da istediğini belirten Başkan Ali Koç, "Boşuna inkar etmesinler." dedi.

NE SÖYLENDİ? Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Ali Koç şunları söyledi: "Her alanda Allah'a şükürler olsun gayet iyi gidiyoruz. Sezon öncesi belirlediğimiz hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. İyi bir transfer sezonu geçirdik. Hocamız cesurca gerçekleri söylediği için yeri geldi tenkit edildi. Ben burada kendisiyle devam etmemiz fikrine de aynen katılıyorum. Artık biraz sabırlı olmamız lazım. Ona 'yönetim gider, hoca kalır' inancımızı söyledik. Taraftara verdiğimiz kaliteli kadro hedefimizi yerine getirdik. Hedeflediğimiz her pozisyon için ya birinci ya da ikinci önceliğimizi transfer ettik."

"Talisca ile ocakta anlaştık ancak Arap kulübünde yönetim değişince süreci baştan aldık. Skriniar transferinden sonra malum kulüp, Talisca için de devreye girerek 2 milyon Euro daha fazla teklif etti ama Talisca ve menajeri verdiği sözde durdu. Boşuna inkar etmesinler."

Haberin devamı aşağıda

"Skriniar'ın Türkiye'de hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haber yapıldı. Aziz Başkan'la yediğimiz yemekte 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın' demişti başkanımız. Skriniar başından beri önce başka opsiyonları değerlendirmek istiyorum ancak Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'ye gelirim dedi ve 3 haftalık bir düşünme sürecinin ardından Fenerbahçe ile anlaştı. Malum kulüp onunla da ilgilendi, hiç ilgilenmedik demesinler."