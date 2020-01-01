Ali Koç: 3 teknik adamla görüşüyoruz

Fenerbahçe Başkanı, takıma getirilecek yeni teknik direktörün özelliklerini açıklarken 3 kişiyle konuştuklarını belirtti.

Başkanı Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle "online" olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Koç, 3 teknik adamla görüştüklerini söylerken, bayram sonrası açıklama yapacaklarını söyledi.

"Önümüzdeki senenin planlarını yapıyoruz. Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık.

Şu anda yerli, yabancı 3, 4 hocayla görüşüyoruz. Genç, 'yi iyi bilen ya da çok çabuk adapte olabilen, 40-50 yaş arası, ekonomik durumlara uyum sağlayabilecek. takım içinde rekabeti sağlayabilecek, çoklu oyun anlayışı deneyebilecek türde hoca arıyoruz."

Daha fazla takım

Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz."