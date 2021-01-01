Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'taki ilk açıklaması: Bence burada harika şeyler başarabiliriz

Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan transfer edilen Ali Akman ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Bursaspor'dan, Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Alman ekibiyle sözleşme imzaladı. Frankfurt Kulübü, imzayı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

Franfurt'un açıklaması

Frankfurt, geçen hafta Almanya'ya giden Ali Akman ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

"Geçen hafta Frankfurt'a gelen Ali Akman zorunlu karantina dönemini geride bıraktı ve 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.

Zorunlu karantina döneminin ve sonraki Covid-19 testlerinin ardından Ali Akman antrenmanlara başlayacak. Gerçekleştireceği bireysel antrenmanların ardından aşamalı olarak A Takım antrenmanlarına entegre edilecek. Yönetmeliklere göre Ali Akman, 2021-22 sezonunda forma giymeye başlayacak."

Adi Hütter ne söyledi?

Bursaspor ile olan sözleşmesini fesheden Ali Akman'ın yaz transfer dönemini beklemeden, gelecek sezon başına kadar oynamayacak olmasına rağmen takıma katılması Teknik Direktör Adi Hütter'i mutlu etti.

"Takıma daha erken katılması sayesinde Ali, yeni takım arkadaşlarını ve bizim oyun sistemimizi daha önce tanıyabilir. Bu durum genç bir oyuncunun yeni bir kulübe entegrasyonu ve gelişimi için avantaj olabilir"

Ali Akman neler söyledi?

Futbol kariyerine artık Bundesliga'da devam edecek olan Ali Akman, Frankfurt ile sözleşme imzalamasının ardından Deutsche Bank Park'ta, Eintracht TV'ye bir röportaj verdi.

"Bu stadyumda ilk kez yürümek çok zor ve tarif edilemez bir duygu. Yakın zamanda, burada taraftarlarımızın önünde oynamayı çok istiyorum. Bunun harika olacağını tahmin ediyorum."

"Eintracht Frankfurt'a transfer olmaya karar vermende ne etkili oldu?" sorusuna Ali şu cevabı verdi:

"Teknik direktörümüz Adi Hütter ile konuştuğumda bana olan inancından bahsetti. Aynısı Fredi Bobic ve Ben Manga için de geçerli. Benim için önemli olan hepsinin bana inanması.

"Hayatımda ve futbol kariyerimde ilerleme kaydetmek için en iyi fırsatları bulacağım yerin burası olduğunu biliyorum."

"Frankfurt ile gelecekte neleri başarmak istiyorsun?" sorusuna genç oyuncu şöyle yanıt verdi:

"Mümkün olduğunca sık sık forma giymek, Avrupa kupalarında oynamak ve kazananların yanında yer almak istiyorum.

"Bence burada harika şeyler başarabiliriz ve hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Sadece buna inanmalıyız."

Ali Akman, Bursaspor hakkında ne demişti?

Son zamanlarda Bursaspor'da sıkıntılı günler geçiren Ali Akman, yeşil-beyazlı kulüp hakkında da konuşmuştu:

"Kuşkusuz zor bir aydı. Taraftarlar da çok az anlayış gösterdi. Bununla ilgili bir şey yapamadım. Artık burada olmaktan çok mutluyum ve hayatımdaki bir sonraki aşamaya geçmeyi dört gözle bekliyorum."