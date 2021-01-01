Ali Akman transferi Alman basınında nasıl yer aldı?

Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'ta transfer olan Ali Akman için Alman basınında, "Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri" sözleriyle bahsedildi.

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Bundesliga ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman'ın transfer haberi Alman basınında da yer aldı.

Bild: Eintracht, Türkiye'nin en iyi yeteneğini Akman'ı getiriyor

Bild 'in internet sitesinde Ali Akman transferine şu ifadelerle yer verdi:

"Eintracht'ın bir sonraki süper yeteneği o olmalı! Ali Akman (18) ile artık her şey net. Yaz aylarında Türkiye ikinci lig kulübü Bursaspor'dan Frankfurt'a gelen forvet, 2025'e kadar sözleşme imzaladı."

Kikcer: İkinci yaz transferi: Frankfurt Akman ile anlaştı

Kikcker 'ın internet sitesinde Akman'ın Frankfurt'a transferi "Eintracht Frankfurt, bu yaz için yeni bir transfer daha duyurdu: Ali Akman, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak dört yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleriyle yer aldı.

Ayrıca haberde Frankfurt Sportif CEO'su Fredi Bobic'in, "Ali Akman transferi ile Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini almayı başardık. O, önümüzdeki birkaç yıl içinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu." sözlerine yer verildi.

Transfermark: Frankfurt, Akman'ı yazın getiriyor - "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri"

Transfermark 'ın Almanya edisyonunda ise Akman için "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri" ifadeleri kullanıldı. Haberde geçtiğimiz günlerde Christopher Lenz ile de anlaşan Eintracht Frankfurt'un Ali Akman transferiyle önümüzdeki sezon için mükemmel bir zemin hazırladığı kaydedildi.

SportBuzzer: Mükemmel! Eintracht Frankfurt, Bursasporlu Türk Yetenek Ali Akman ile sözleşme imzaladı

SportBuzzer internet sitesinde yer alan haberde 18 yaşındaki oyuncunun transferi hakkında "Eintracht Frankfurt, Türk forvet Ali Akman'ın haklarını Bursaspor'dan alıyor." şeklinde bahsedildi.

Hessenschau: Eintracht, fırtına yetenek Akman'ı getiriyor

Hessenschau 'nın internet sitesinde yer alan haberede Ali Akman'dan "Fırtına yetenek" ifadeleriyle bahsedildi.