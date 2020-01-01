Lille'e bir Türk oyuncu daha
Yorum()
Depo Photos
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bu sezon golleriyle dikkat çeken Ali Akman için Ligue 1 ekibi Lille teklif yapmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ali Akman için yeşil-beyazlı ekibin kapısını çalan Fransız yöneticiler, 2.5 milyon avro ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu. Kadrosunda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz gibi Türk oyuncular bulunduran Lille, ocak ayında transferi bitirmek istiyor.
Öte yandan Ali Akman'la ilgilendiği öne sürülen Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un ise herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.
Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan 18 yaşındaki genç forvet, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 16 maçta 9 gol atmayı başardı.