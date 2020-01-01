Lille'e bir Türk oyuncu daha

Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman'a Lille talip oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da bu sezon golleriyle dikkat çeken Ali Akman için ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ali Akman için yeşil-beyazlı ekibin kapısını çalan Fransız yöneticiler, 2.5 milyon avro ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu. Kadrosunda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz gibi Türk oyuncular bulunduran Lille, ocak ayında transferi bitirmek istiyor.

Öte yandan Ali Akman'la ilgilendiği öne sürülen ekibi Red Bull Salzburg'un ise herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Daha fazla takım

Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan 18 yaşındaki genç forvet, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 16 maçta 9 gol atmayı başardı.