Alf-Inge Haaland: Haaland bir gün Premier Lig'de forma giyecek

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Erling Haaland'ın babası açıklamalarda bulundu.

Bir dönem 'de forma giyen Alf-Inge Haaland, bu sezon gösterdiği performanslar Avrupa devlerini peşine takan oğlu Erling Haaland'ın gönlünün Premier Lig'den yana olduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçta 7 gol atarak tarihe geçen 19 yaşındaki futbolcunun adı ile sık sık anılmaya başladı.

Haberin devamı aşağıda

talkSPORT'a konuşan Alf-Inge Haaland, oğlunun bir gün Premier Lig'de forma giyeceğini düşündüğünü ifade ederken, "Oğlum Leeds United, Manchester City ve Nottingham Forest taraftarı. Benim yolumdan ilerlemek istiyor. Gençken beni rol model olarak görmesi normal. Bir kulübü desteklemek ile orada çalışmak arasında fark vardır. Bir gün Premier Lig'de forma giymek istediğini biliyorum ancak ne zaman olacağını tahmin edemiyorum. Orası çok zorlu bir lig" dedi.

Manchester United, , ve gibi dev kulüplerin radarına giren Norveçli golcü için kulübü RB Salzburg'un 100 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edildi. Baba Haaland bu iddialara ise şöyle cevap verdi:

"Bu tür söylentiler her zaman çıkar. Salzburg harika bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Salzburg geçmişte de böyle oyuncular yetiştirdi. Eğer gelecekte de bu tür oyuncuları kadrosunda barındırmak istiyorsa onlar için saçma bir bonservis bedeli istemez. Aksi takdirde kimse bu kulübe gelmez."