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Fenerbahçe

Alex'ten Ersun Yanal'a destek mesajı

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için destek mesajı gönderdi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine resmen getirilmesinin ardından sarı lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Brezilyalı eski futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim." ifadesini kullandı.

Alex, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ilk döneminden kısa bir süre önce takımdan gönderilmişti.

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