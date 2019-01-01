Alexandre Pato, Sao Paulo'ya imza attı

Tianjin Tianhai ile sözleşmesini fesheden Alexandre Pato, Sao Paulo'ya transfer oldu.

Adı ile de sık sık anılan Alexandre Pato, ekiplerinden Sao Paulo'ya transfer oldu.

Çin'de ekibi Tianjin Tianhai ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız için Sao Paulo 2.5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

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Sao Paulo resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada "Burada kalpler daha güçlü atar" diyerek yıldız oyuncunun transferini duyurdu.

Aqui o coração bate mais forte. pic.twitter.com/3MelfmFh4A — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 27 Mart 2019

'Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifini reddetmişti'

Globe Esporte'de yer alan habere göre; Daha önce Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk sözleşmesini reddeden Pato'nun Sao Paulo'dan alacağı ücretin 2 milyon euro'yu bile geçmeyeceği bildirildi.

Brezilya'da yerli oyuncu kayıt tarihi 22 Mart'ta sona erdiği için Pato hemen oynayamaya başlayamayacak. Yıldız oyuncunun en erken 28 Nisan'da Botafogo karşısında oynaması bekleniyor.