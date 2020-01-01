Alexandre Lacazette'ten ayrılık iddialarına yanıt

Premier Lig ekibi Arsenal'in yıldız forveti Alexandre Lacazette, takımdan ayrılma niyeti olmadığını söyledi.

, UEFA son 32 turu ikinci maçında Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Topçular'ın golcü futbolcusu Alexandre Lacazette, karşılaşma öncesi geleceğine yönelik önemli ipuçları verdi.

Emirates Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız yıldız, Arsenal'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesi durumunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalarken, "Kulüple devam eden bir sözleşmem var, bu yüzden ayrılmamın bir anlamı yok. Buradaki herkes benden memnun." ifadelerini kullandı.

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Daha fazla takım

Lacazette, 2021 yazında sözleşmesi sona erecek olan ve yeni sözleşme görüşmeleri rafa kaldırılan Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili sorulara da yanıt verirken şunları dile getirdi:

"Auba takımdaki en iyi oyunculardan biri, bu sezon belki de en iyisi. Umarım takımda kalacak. Bence insanlar Auba'nın yaptıklarını daha fazla konuşmalı çünkü o bir golcüden daha fazlası. Hem defansif olarak takıma yardımcı oluyor hem de diğer oyunculara boşluklar yaratıyor. Sanırım birkaç kupa kazanırsak insanlar onun takım için neler yaptığının farkına varacak."

2019-20 sezonunda Arsenal formasıyla 19 lig maçına çıkan Alexandre Lacazette, altı gol ve üç asistlik bir performans sergiledi.