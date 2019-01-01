Arsenal'de Alexandre Lacazette sakatlandı

Arsenal’in Fransız golcüsü Alexandre Lacazette, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Bir süredir bileğindeki ağrıya rağmen oynayan Alexandre Lacazette’ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Teknik Direktörü Unai Emery, maçı öncesi yaptığı açıklamada “Alex’in iyileşmesi için dinlenmeye ihtiyacı var. Bileğindeki sakatlığa rağmen haftalardır oynadı. Büyük ihtimalle kasım ayında aramıza dönecek” diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 19 gol atıp 11 de asist yapan Lacazette, Emery’nin en güvendiği isimlerden olmuştu.

Bu sezona da iyi başlayan yıldız oyuncu 3 Premier Lig maçında 2 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.