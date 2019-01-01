Alexandre Lacazette: Premier Lig henüz en iyi halimi görmedi

Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette, gelecek mücadelelerde takımı adına daha iyi performans göstereceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de 'e karşı ortaya koyduğu performansla taraftarlar ve yorumculardan tam not alan Alexandre Lacazette, henüz en iyi halinde olmadığını söyledi.

Yeni sezonda daha fazla gol atacağı sözünü veren Fransız yıldız, Canal+'a verdiği demeçte, "Premier Lig henüz en iyi Lacazette'i görmedi" ifadelerini kullandı.

Takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması için elinden geleni yapacağını belirten Lacazette, "Taraftarlar iyi halimi gördü ancak daha fazla gol atabilir ve daha tutarlı olabilirim" dedi.

Lige 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan , 24 Ağustos Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu 'a konuk olacak.