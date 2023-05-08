Alexandre Lacazette, Montpellier'e dört gol attığı maçta Lionel Messi & Neymar'ı geride bırakıp Mbappe'nin rakibi oldu

İdil Erin Tetik
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Alexandre Lacazette Lyon 2022-23Getty
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Alexandre Lacazette, Lyon'un Montpellier'e karşı geri dönüşünü ateşlerken Ligue 1'de Kylian Mbappe'nin rakibi oldu.

  • Lacazette, Montpellier'e karşı DÖRT gol kaydetti
  • Lyon'un geri dönüşüne yardım ederken Messi'ye fark attı
  • Kylian Mbappe'yi yakaladı

NE OLDU? Ligue 1'de Montpellier'e 4-1 mağlup olan Lyon'da Alexandre Lacazette kaydettiği 4 golle geri dönüş ateşini yaktı. Lyon maçtan 5-4'lük galibiyetle ayrılırken 31 yaşındaki oyuncu da çarpıcı bir performansıyla Ligue 1 gol krallığında söz sahibi oldu.

LACAZETTE NE BAŞARDI? Alexandre Lacazette şu anda Ligue 1 gol krallığı tablosunda 24 golle ikinci sırada. Listenin ilk sırasında yer alan Kylian Mbappe'nin de 24 golü bulunuyor. Lacazette, Ligue 1'de 15 golü bulunan Lionel Messi ile 13 golü olan Neymar'a fark attı.