Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu

RB Leipzig ve Alexander Sörloth'un yolları ayrılıyor. Norveçli golcü Real Sociedad ile anlaştı.

Bild'de yer alan habere göre, Alexander Sörloth Real Sociedad'ın golcüsü olmak üzere... Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan 20 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olan 25 yaşındaki Norveçli forvetin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de ismi anılan Willian Jose'nin takımdan ayrılma ihtimanin yüksek olduğu Sociedad'da Sörloth'un satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Norveç kanalı TV2'ye konuşan oyuncunun babası Göran Sörloth da oğlunun transferinden fazlasıyla emin olduğunu söyledi.

Para odaklı değil

İyi takımlardan teklif aldıklarını söyleyen Gören Sörloth oğlunun paraya değil oynamaya odaklı olduğunu ifade etti. "Alexander futbol oynamak ve kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini görmek istiyor."

Alexander için işlerin geçtiğimiz sezon içinde farklı hale geldiğini belirten Göran Sorloth, Leipzig'in oyun yapısının değişmesiyle golcü oyuncunun performansının ve oynama süresinin de değiştiğini söyledi.

"Bir golcü için güveni artıran şeylerin olması çok önemli."

Transfer sezonu süresince Fenerbahçe'nin yanı sıra Olympique Marsilya'nın da gündemine gelen golcü oyuncu Leipzig'de beklenen performansı sergileyememişti. Kırmızı beyazlılarla 37 maça çıkan Sörloth 6 gol kaydetti.