Alexander Sörloth'un cezası açıklandı

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Alexander Sörloth 2 maç ceza aldı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan - maçında Fabricio Baiano'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 'kural dışı hareket' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Alexander Sörloth'un cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Norveçli futbolcuya 2 maç ceza verdi. Sörloth bu cezayla birlikte ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Kupası çeyrek final rövanş maçında ve ligdeki Demir Grup maçında oynayamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

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"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."