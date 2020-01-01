Alexander Sörloth'un cezası açıklandı
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında Fabricio Baiano'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 'kural dışı hareket' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Alexander Sörloth'un cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Norveçli futbolcuya 2 maç ceza verdi. Sörloth bu cezayla birlikte BB Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında ve ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."