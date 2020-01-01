Alexander Sörloth'un babasından açıklama

RB Leipzig’in transfer etmek istediği Alexander Sörloth için babasından açıklama geldi.

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan ’da Alexander Sörloth belirsizliği yaşanıyor.

Bordo Mavililer, milli takım kampından dönmeyen Sörloth için ’den teklif aldıklarını ve hala takıma katılmayan Norveçli hakkında noter tespiti yaptırdıklarını duyurmuştu.

Futbolcunun babası Goran Sörloth, TV 2’ye yaptığı açıklamada “Transfer görüşmelerinde aktif bir rolüm yok. Bu konuyla ilgili resmi bir şey olmadığı sürece fikir beyan edemem. Alexander, Trabzonspor’da harika bir yıl geçirdi. Dünyada hiçbir kulüp en iyi futbolcusunu bırakmak istemez. Biraz sancılı bir süreçtir. Ancak bunlar, şartlarda anlaşılınca çözülmeyecek konular değil ” dedi.

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Öte yandan Bild, RB Leipzig’in Sörloth için yaptığı teklifin bonuslarla birlikte 24 milyon euro civarında olduğunu öne sürdü.