Alexander Sörloth Trabzonspor'da!

Bordo mavili ekip, 23 yaşındaki Norveçli oyuncu ile 2+2 yıllığına anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Hugo Rodallega'nın ayrılmasıyla forvet hattı için transfer çalışmaları yapan , gündemindeki Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavililer, ilk olarak Premier Lig ekibi 'ta forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda kulübü ile görüşmelerin başlandığını duyurmuştu.

Daha sonrasında anlaşmanın sağlandığını bildiren Trabzonspor, sözleşme detaylarını KAP üzerinden açıkladı.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

4 Ağustos Cumartesi günü yönetimle bir araya gelmek için Trabzonspor'a getirilen Sörloth, 2017-18 sezonunun devre arasında Midtjylland'dan 9 milyon euro karşılığında Crystal Palace'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Gent'te kiralık olarak geçiren Sörloth, ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı. Crystal Palace formasıyla ise toplamda 20 kez sahaya çıktı ve 1 gol attı.

Kariyeri boyunca oynadığı takımlarla 151 resmi maçta görev alan Sörloth, 42 gol atıp 23 asist yaptı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün yine genç bir futbolcumuzun transferini gerçekleştirdik. İhtiyacımız olan nokta pozisyonlara transferlere devam ediyoruz. Her transfer olduğu gibi bu transfer de biraz sıkıntılı oldu. Bu süreç içerisinde hem sporcunun kendisi, hem menajeri hem de Cyristal Palace kulübü son derece yardımcı oldular. Gece yarılarına kadar görüşmelerimiz oldu. Büyük bir sabır gösterdiler, biz de sabır gösterdik. Alexander'ın teknik kapasitesi ve teknik özellikleri üzerine yorum yapmak tabii ki benim haddim değil. İzleme komitesinin vermiş olduğu rapor ve teknik heyetin verdiği onay doğrultusunda gerçeklemiş bir transfer. Ancak şunu söyleyebilirim ki; dün Obi Mikel ile ilgili olarak söylemiş olduğum sözler Alexander için de geçerli. Biz sadece bir futbolcu, sadece bir forvet transfer etmiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir atlet transfer ediyoruz. Kendisi spor etik ve ahlakına son derece bağlı, örnek bir sporcu ve örnek bir forvet. Daha sonra öğrenmiş bulunuyoruz ki babası 1993 senesinde 'da forvet olarak oynamış ve kız kardeşi de Bursa'da doğmuş. Bir şekilde bu topraklarda, 25 yıl önce yine sporcu olarak hizmet etmiş bir babanın oğlunu transfer etmiş bulunuyoruz. Alexander diğer oyuncularımız gibi forma satışına katıldı ve 500 adet forma aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takımımıza, camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Alexander Sörloth ise, "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere hep zirveye ve ofansif futbol oynamak isteyen bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hem Başkanımızdan hem de kulübümüzdeki herkesten çok olumlu mesajlar aldım. Takımımıza katılmayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve hep birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.