Alexander Sörloth, RB Leipzig'de! Bonservis bedeli...

Bordo-mavili kulüp, Alman ekibine transfer olan Norveçli golcünün satışıyla ilgili mali detayları resmen duyurdu.

Kulübü, 2019 yazında 'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, 'e transfer oldu.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre Alman ekibi bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bu bedel oyuncunun oynadığı maç sayısına göre 22 milyon euro'ya çıkabilecek.

Ayrıca bu transferin gelirlerinin Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacağı da duyuruldu. Trabzonspor, Sörloth'un transferinden şimdilik 10 milyon euro'yu kasasına koymuş oldu.

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre anlaşmanın detayları şöyle:

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1- Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2- Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

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3- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4- Futbolcunun ileriki dönemlerde 'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."