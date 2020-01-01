Alexander Sörloth, Oscar Cardozo'yu geçti
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Bordo Mavililer'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, karşılaşmada iki kez ağları havalandırdı.
Trabzonspor formasıyla 19. golüne ulaşan Sörloth, Oscar Cardozo'yu geçerek Trabzonspor tarihinde bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu oldu.
Karadeniz ekibinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu ise 1995-96 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze elinde bulunduruyor.
Sörloth ayrıca bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gol atan tek futbolcu konumunda
18 - Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu Alexander Sörloth oldu (18). Kemençe. pic.twitter.com/m2eYzrf5oj? OptaCan (@OptaCan) February 22, 2020