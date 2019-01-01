Alexander Sörloth, Norveç'i sırtlıyor

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nu üçüncü sırada bitiren Norveç'te Alexander Sörloth'un performansı göz kamaştırıyor.

İspanya, İsveç, Romanya, Faroe Adaları ve Malta ile F Grubu'nda mücadele eden Norveç, EURO 2020 Elemeleri'ni 17 puanla İspanya ve İsveç'in ardından üçüncü sırada tamamladı.

Kuzey ekibinin grupta oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamasında ve play-off aşamasına katılmasında 'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un büyük payı bulunuyor.

Norveç'in üçüncülük yolundaki en büyük rakibi olan Romanya karşısında son dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren Sörloth, umutların sürmesini sağladı.

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Faroe Adaları'nı 4-0 ile geçen Norveç'te başrolde yine 2 gol atan Sörloth bulunuyordu.

Gruptaki son maçta ise 23 yaşındaki oyuncu takımının Malta karşısındaki galibiyet golünün altına imzasını attı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol ve 4 asist kaydeden Sörloth, EURO 2020 Elemeleri'nde sahada yer aldığı 5 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.