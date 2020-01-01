Alexander Sörloth karantinadan çıktı
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Trabzonspor
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine giden Alexander Sötloth geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geri dönmüştü. Golcü oyuncunun 14 günlük karantina sürecinin tamamlandığı açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç’ten Trabzon’a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth’un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.
Sörloth, karantina sürecini Trabzon'da bir öğrenci yurdunda geçirmişti.