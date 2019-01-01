Alexander Sörloth hastaneye kaldırıldı
Yorum()
AA
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Karadeniz temsilcisi, mücadeleyi 67. dakikada Majid Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Maçın 88. dakikasında yaşanan pozisyon ise izleyenleri korkuttu.
Rakibiyle hava topu mücadelesine giren bordo mavili ekibin golcü oyuncusu Alexander Sörloth, pozisyonun ardından yerde kaldı.
Kafasına darbe alan Sörloth'a saha dışında ilk müdahele yapıldıktan sonra oyuna devam edemedi ve 23 yaşındaki oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki kontrollerin ardından oyuncunun durumuyla ilgili kesin bir açıklama yapılacak.