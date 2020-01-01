Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'yu solladı!

Trabzonspor'un bu sezon ligdeki 25 golüne doğrudan katkı yapan Norveçli oyuncu, Avrupa'nın yıldızlarıyla yarışıyor...

'un sezon başında 'dan satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, ligde sergilediği performansla büyülemeye devam ediyor.

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 19 gol atıp 6 da asist yapan Norveçli oyuncu, bordo-mavili takımın attığı toplam 49 golün 25'ine doğrudan katkıda bulundu.

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OPTA verilerine göre Sörloth bu performasnıyla Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de gol ve asist sayılarıyla birlikte en çok gol atan oyuncular listesinde üst sıraları zorlamaya başladı.

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İşte Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en çok gol katkısı yapan oyuncular...