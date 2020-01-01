Süper Lig

Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'yu solladı!

Son güncelleme
Yorum()
AA
Trabzonspor'un bu sezon ligdeki 25 golüne doğrudan katkı yapan Norveçli oyuncu, Avrupa'nın yıldızlarıyla yarışıyor...

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, ligde sergilediği performansla büyülemeye devam ediyor. 

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 19 gol atıp 6 da asist yapan Norveçli oyuncu, bordo-mavili takımın attığı toplam 49 golün 25'ine doğrudan katkıda bulundu. 

Haberin devamı aşağıda

OPTA verilerine göre Sörloth bu performasnıyla Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de gol ve asist sayılarıyla birlikte en çok gol atan oyuncular listesinde üst sıraları zorlamaya başladı. 

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    İşte Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en çok gol katkısı yapan oyuncular...

    OYUNCU GOL ASİST GOL KATKISI
    Ciro Immobile 27 6 33
    Lionel Messi 18 12 30
    Timo Werner 21 7 28
    Robert Lewandowski 25 3 28
    Jadon Sancho 13 14 27
    Alexander Sörloth 19 6 25
    Kevin De Bruyne 8 16 24
    Cristiano Ronaldo 21 2 23
    Angel Di Maria 8 14 22
    Mohamed Salah 15 6 21
    Jamie Vardy 17 4 21
    Kylian Mbappe 16 4 20
    Wissam Ben Yedder 16 4 20

     

    Kapat