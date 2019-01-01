Alexander Sörloth, bordo mavililer için Trabzon'a geldi

Karadeniz ekibinin prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörtloth, gece geç saatlerde Trabzon'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren , uzun süredir yoğun mesai harcadığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi.

Gece geç saatlerde şehre gelen 23 yaşındaki genç yıldız, havaalanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Bir dönem forması giyen Goran Sörloth’un oğlu olan Alexander Sörloth, FC Midtjylland'da önemli bir çıkış yakaladı ve 9 milyon euro'ya 'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu ise ekiplerinden Gent'te kiralık olarak geçiren 1.95 metre boyundaki yıldız futbolcu 19 kez Norveç Milli Takımı forması giydi.