Alexander Sörloth, bordo mavililer için Trabzon'a geldi
Yorum()
Getty
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir yoğun mesai harcadığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi.
Gece geç saatlerde şehre gelen 23 yaşındaki genç yıldız, havaalanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Bir dönem Bursaspor forması giyen Goran Sörloth’un oğlu olan Alexander Sörloth, FC Midtjylland'da önemli bir çıkış yakaladı ve 9 milyon euro'ya Crystal Palace'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu ise Belçika ekiplerinden Gent'te kiralık olarak geçiren 1.95 metre boyundaki yıldız futbolcu 19 kez Norveç Milli Takımı forması giydi.