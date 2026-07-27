Goal.com
CanlıBiletler
DSC Arminia Bielefeld v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2025Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Çeviri:

Alexander Nübel sürprizinin ardından: Beşiktaş, VfB Stuttgart’ın bir başka ilk 11 oyuncusunu da gündemine aldı

Bundesliga
Transfers
VfB Stuttgart
RB Leipzig
J. Chabot
J. Bakayoko

Mohamed Salah ile anlaşmanın büyük ihtimalle suya düşmesinin ardından Beşiktaş, Türk televizyon kanalı A Spor’a göre gözünü Bundesliga’ya çevirdi: Leipzigli Johan Bakayoko’nun yanı sıra VfB oyuncusu Jeff Chabot da gündemde.

Buna göre 23 yaşındaki sağ kanat Bakayoko, Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabette ayakta kalmanın yollarını arayan Kara Kartallar'ın birincil transfer hedefi konumunda.

Ancak olası bir anlaşma, Türk kulübünü mali açıdan ciddi şekilde zorlayabilir. İstanbul'da 20 milyon euronun çok üzerinde bir bonservis talebi bekleniyor. Leipzig, sol ayaklı oyuncuyu daha geçen yıl PSV Eindhoven'dan 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve 2030'a kadar kulübe bağlamıştı.

Ayrıca Bundesliga'ya yönelme hamlesi, transfer piyasasında bir yeniden yapılanmanın da parçası gibi görünüyor. Daha önce kulübün etrafındaki manşetlere Salah ilgisi damga vuruyordu. Bonservisi elinde olan eski Liverpool oyuncusu Beşiktaş ile görüşmeler yürütse de şu anda her şey, bu ses getirecek transferin gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images

Transfermarkt: Beşiktaş şu anda kiminle ilgileniyor?

Beşiktaş yönetimi, hücum hattındaki girişimlerin yanı sıra savunmaya takviye için de eş zamanlı olarak yoğun şekilde çalışma yürütüyor. İstek listesinin en üst sırasında şu anda Flamengo Rio de Janeiro'dan Leo Pereira yer alıyor. Ancak dört kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen oyuncu Boğaz'a transfer olmamayı seçerse, Türk ekibinin listesinde iki alternatif bulunuyor.

Sebastian Hoeneß yönetimindeki Stuttgart'ta önemli bir rol üstlenen ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Chabot'nun yanı sıra Brighton & Hove Albion'dan Igor Julio da gündemde.

Club Friendlies
Kickers Offenbach crest
Kickers Offenbach
OFC
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Club Friendlies
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
SC Verl crest
SC Verl
VEL

28 yaşındaki Brezilyalı, şu anda FC Schalke 04 tarafından da yoğun şekilde isteniyor, ancak Gelsenkirchen ekibi Seagulls ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme sağlayamadı. PAOK Selanik'in de yarışta olması nedeniyle İstanbul'dan gelen rekabet, Schalke'nin transfer planlarını artık kesin olarak suya düşürebilir.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin