Buna göre 23 yaşındaki sağ kanat Bakayoko, Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabette ayakta kalmanın yollarını arayan Kara Kartallar'ın birincil transfer hedefi konumunda.

Ancak olası bir anlaşma, Türk kulübünü mali açıdan ciddi şekilde zorlayabilir. İstanbul'da 20 milyon euronun çok üzerinde bir bonservis talebi bekleniyor. Leipzig, sol ayaklı oyuncuyu daha geçen yıl PSV Eindhoven'dan 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve 2030'a kadar kulübe bağlamıştı.

Ayrıca Bundesliga'ya yönelme hamlesi, transfer piyasasında bir yeniden yapılanmanın da parçası gibi görünüyor. Daha önce kulübün etrafındaki manşetlere Salah ilgisi damga vuruyordu. Bonservisi elinde olan eski Liverpool oyuncusu Beşiktaş ile görüşmeler yürütse de şu anda her şey, bu ses getirecek transferin gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.

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Transfermarkt: Beşiktaş şu anda kiminle ilgileniyor?

Beşiktaş yönetimi, hücum hattındaki girişimlerin yanı sıra savunmaya takviye için de eş zamanlı olarak yoğun şekilde çalışma yürütüyor. İstek listesinin en üst sırasında şu anda Flamengo Rio de Janeiro'dan Leo Pereira yer alıyor. Ancak dört kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen oyuncu Boğaz'a transfer olmamayı seçerse, Türk ekibinin listesinde iki alternatif bulunuyor.

Sebastian Hoeneß yönetimindeki Stuttgart'ta önemli bir rol üstlenen ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Chabot'nun yanı sıra Brighton & Hove Albion'dan Igor Julio da gündemde.

28 yaşındaki Brezilyalı, şu anda FC Schalke 04 tarafından da yoğun şekilde isteniyor, ancak Gelsenkirchen ekibi Seagulls ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme sağlayamadı. PAOK Selanik'in de yarışta olması nedeniyle İstanbul'dan gelen rekabet, Schalke'nin transfer planlarını artık kesin olarak suya düşürebilir.