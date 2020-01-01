Alexander Hleb: Arsenal Wenger'dir, Wenger de Arsenal'dir

Arsenal'in eski futbolcularından Alexander Hleb, Arsene Wenger'in kendisine nasıl özgüven kazandırdığıını anlattı.

2005 ve 2008 yılları arasında 'de oynadıktan sonra 'ya giden ve bir dönem 'de de forma giyen eski futbolcu Alexander Hleb, geçmişte Arsene Wenger'in kendisine nasıl yardım ettiğinden bahsetti.

Kariyeri ile ilgili çekilen bir belgeselde konuşan Hleb, Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in kulüple özdeşleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Arsenal'i Wenger'siz hayal etmek çok zor çünkü benim için Arsenal Wenger demektir, Wenger de Arsenal demektir."

Daha fazla takım

"Wenger beni transfer ettiğinde en kısa zamanda uyum sağlamamı, oyunun tadını çıkarmamı ve takıma yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmamı istedi. Onun desteğini hissettim."

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"Sakatlandığımda 2 ay sahalardan uzak kaldım ve yeniden form tutmakta zorlandım. Bu yüzden endişelerim arttı ve 'ya dönmeyi düşündüm."

"Wenger üzerimde çok güçlü etkiler yaratan şeyler söyledi. Öyle şeyler söyledi ki sanki sırtımda kanatlar çıktı! Beklentileri karşılama duygusuna kapılıverdim."

Arsenal formasıyla 130 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandıran Belaruslu oyuncu, Ocak 2014 ve Şubat 2015'te 'da; sonrasında Ağustos 2015'e kadar 'nde forma giymişti. BATE Borisov'a gittikten sonra Ocak 2016'da yeniden Gençlerbirliği'ne gelmiş ve Temmuz 2016'ta ayrılmıştı.