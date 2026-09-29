Alexander-Arnold yeniden İngiltere forması giydi ve hemen etkisini gösterdi

İngiltere, salı günü cumartesi günü dünya şampiyonu İspanya karşısında aldığı 2-3’lük yenilginin rövanşını aldı. Teknik direktör Thomas Tuchel, takımının Çekya deplasmanında 0-2 kazandığını gördü ve böylece UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Jude Bellingham, İngiltere’de maça yedek kulübesinde başladı. Harry Kane, Anthony Gordon ve Bukayo Saka ise ilk 11’de sahaya çıktı. Konuk ekip doğrudan hücumu düşündü ve Morgan Rogers’ın şutunda topun direğe çarpmasıyla şanssızlık yaşadı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Çekya için talihsizlik yaşandı: Pavel Sulc sert bir faul yaptı ve VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Böylece İngiltere sayısal üstünlük yakaladı, ancak bunu değerlendirmeyi başaramadı. Kane, devre bitimine kısa süre kala 0-1’e çok yaklaştı ama golü bulamadı.

İngiltere soyunma odasından adeta yeniden doğmuş gibi çıktı ve Gordon, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı. Şık asist, 15 ay sonra ilk kez yeniden İngiltere formasını giyen ve böylece belirleyici rol oynayan Trent Alexander-Arnold’dan geldi.

Tuchel’in ekibi rakibinin zayıflığını hissetti ve Lewis Hall’un ceza sahası içinden çektiği şutun bir Çek savunmacıya çarpıp direkten dönmesiyle hayal kırıklığı yaşadı. Maçın 70. dakikasında Kane, yakın mesafeden yaptığı dokunuşla 0-2’yi ağlara göndermekte gecikmedi. Bununla birlikte on kişilik Çekya’nın direnci de kırılmış oldu.

Tuchel, Kane ile Saka’yı kenara almayı ve son bölümde Bellingham ile Rio Ngumoha’ya süre vermeyi tercih etti. James Trafford ise birkaç dakika sonra maçın yeniden heyecan kazanmasını engelledi: Kaleci, Adam Hlozek’in vuruşunda başarılı bir kurtarış yaptı.

Golün sahibi Anthony Gordon, son dakikalarda yerini Morgan Gibbs-White’a bıraktı. İngiltere, Prag’daki deplasman maçını sakin şekilde tamamladı ve UEFA Uluslar Ligi’nde hanesine üç puan daha yazdırdı. Cumartesi günü ise deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.