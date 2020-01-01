Alexander-Arnold aralık ayına kadar yok

Van Dijk'ı uzun süreli sakatlığa kaybeden Liverpool, Alexander-Arnold'dan da bir süre faydalanamayacak.

, yıldız sağ beki Trent-Alexander Arnold'dan araylık ayına dek faydalanamayacak.

Kırmızılar'ın ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Arnold, Leicester, ve ile oynanacak maçları kaçıracak. 22 yaşındaki futbolcunun , ve Midtjylland maçlarında oynaması da şüpheli görünüyor.

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Alexander-Arnold'un yokluğunda sağ bekte tecrübeli futbolcu James Milner'ın yer alması, 19 yaşındaki Neco Williams'ın da zaman zaman şans bulması bekleniyor.

Daha fazla takım

Liverpool bu sezon 'la oynadığı derbi maçta Jordan Pickford tarafından sakatlanan yıldız stoperi Virgil van Dijk'ın çapraz bağ sakatlığı yaşadığını açıklamış fakat Hollandalı futbolcunun dönüş zamanına dair bir öngörüde bulunmamıştı. Van Dijk'ın en az 6 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Premier Lig, pandemi dönemi boyunca FIFA tarafından kullanımına izin verilen 5 oyuncu değişikliği hakkını 2020-21 sezonunda yeniden 3'e düşürmüştü. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu uygulamaya tepkisini Man City maçının ardından yaptığı "5 oyuncu değişikliği bir avantaj değil, bir gereklilik. Diğer liglerde var. Bizde olmaması tamamen yanlış bir karar. Trent bu nedenle sakatlanan son futbolcu olmayacak." sözleriyle göstermişti.