Alex Telles'in geçmişte yaşadığı ilginç anısı: Maça gidemeyecektim

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Brezilya'da oynarken başından geçen bir olayı anlattı.

Manchester United'ın Brezilyalı sol bek oyuncusu Alex Telles, geçmişte yaşadığı bir hikayeyi paylaştı. Brezilyalı oyuncu Gremio'da oynarken köpeğinin pasaportunu yemesinden dolayı az kalsın maçı kaçıracağını ifade etti.

Alex Telles neler söyledi?

Daily Star'da yer alan habere göre, Brezilya'da yayın yapan radyo kanalı Gaucha Serra'ya konuşan Telles, eski takım arkadaşı Jakson Follmann ile birlikte yaşadığı dönemde başından geçen anısını anlattı.

"Birçok şeyi birlikte öğrendiğimiz bir yıldı. Köpeğim Popcorn'u yeni sahiplenmiştim ama her şeyi mahvetti. Bir gün bir seyahatten geldim ve Jakson bana pasaportumu Popcorn'un yediğini söyledi.

Hepsinden kötüsü ertesi hafta Libertadores maçı için seyahatimiz vardı. Yeni bir pasaport çıkarmak için koşmam gerekti."

Alex Telles bu sezon ne yaptı?

Premier Lig'de Manchester United formasılya 7 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu takımına 2 asistlik katkı verdi. Tüm kulvarlarda ise 18 maçta 3 asiste imza attı.

Alex Telles'in kariyerinden satırbaşları

Avrupa'ya ilk çıkışı 2014 yılında Galatasaray'a transfer olarak yapan Telles, 2016 yılına kadar sarı - kırmızılılarda kalmasına rağmen 2015 yılında Inter'de kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray'da Porto'ya 7.35 milyon euro'ya transfer olan Telles, 4 yıl boyunca Porto'da büyük bir ilerleme kaydetti. Portekiz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Telles, 15 milyon euro karşılığında Ekim 2020'de Manchester United'a imza attı.