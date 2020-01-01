Alex Telles resmen Manchester United'da

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi , 'dan Alex Telles'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni kulübünün internet sitesine konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Manchester United gibi prestijli bir kulübe transfer olmak benim için büyük bir onur. Burada başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Porto'da birçok kez kupa kaldırdım. Manchester United'da da bunu devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester United bu transfer için Porto'ya bonuslarla birlikte 17 milyon euro ödeyecek.

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Alex Telles, 2016 yazında 'dan Porto'ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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Sarı Kırmızılılar, ekibi ile yaptığı anlaşma kapsamında bu futbolcunun transferinden satış kârının yüzde 10'unu kasasına koyacak.

Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atan Alex Telles, bu sezon ise 3 lig maçında sahaya çıktı.