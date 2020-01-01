Alex Song: Neden kovulduğumuzu anlamıyoruz

Sion'un ücretlerinde kesintiye gitmedikleri için sözleşmelerini feshettiği dokuz oyuncundan biri olan Alex Song konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsviçre Süper Lig ekibi Sion'da yönetim, koronavirüs salgını nedeniyle A takım futbolcularından ücretlerinde ciddi şekilde kesintiye gitmelerini istemişti.

Buna göre kulüp başkanı Christian Constantin oyunculara geçici bir işsizlik anlaşması sunup aylık 12 bin euro teklif etmişti. Bu isteğe olumsuz yanıt veren dokuz futbolcunun sözleşmeleri feshedilmişti.

Bu futbolculardan biri olan Alex Song, RMC Sport'a yaptığı açıklamada kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığını söyledi.

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Song, "Cuma günü (20 Mart) hazırlık maçı oynadık. Pazartesi günü de başkanla buluşacaktık. Sonra haber çıkmadı. Salı günü WhatsApp'tan bir mesaj aldık. Ücretlerimizde indirime gideceğimizi belirten bir belgeye imza atmamız istendi. Belgeye göre bize 12 bin euro ödenecekti. Başka hiçbir açıklama yapmadılar" ifadelerini kullandı.

Yönetimin futbolcularla oturup konuşmak yerine sözleşmeleri feshetme yoluna gittiğini söyleyen Song, "Bugün her kulüpte futbolcularla görüşmeler yapılıyor. Konuyla ilgili bize bilgi verilmedi. Kaptanımız da bilmiyordu. Biz de futbolcular olarak belgeyi imzalamama kararı aldık. Çünkü açıklama bekliyorduk. Çözüm üzerinde konuşabilirdik ama ne oldu bilmiyorum. Yaşananları kimse anlayamadı" diye konuştu.

Sion'da Alex Song'un yanı sıra Christian Zock, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Johan Djourou, Mikael Facchinetti ve Seydou Doumbia ile yollar ayrılmıştı.