Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilke imza attı

Yeniden forma şansı bulan Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle siyah beyazlılarda 13 yıllık aranın ardından bir ilki başardı.

Derbide kilidi açan İngiliz anahtarı

Chamberlain, Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilke imza attı

Serdar Topraktepe ile yeniden forma şansı buldu

NE OLDU? Giovanni van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade Chamberlain, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılıp takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu.

İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez geçen hafta oynanan Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve siyah beyazlı takımın hücumdaki etkisini artışmıştı.

BÜYÜK RESİM: Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu. Bu arada Alex Oxlade Chamberlain, 13 yıl sonra Fenerbahçe'ye iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

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Siyah beyazlı takımda, kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı ceza sahası dışından fileleri havalandıran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sona ermişti.

SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 12 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanında oynayacak. Ardından Süper Lig'de 16 Aralık'ta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.