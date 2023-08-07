Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul yolunda

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Alex Oxlade-Chamberlain geçen sezon 13 maçta forma giydi

Beşiktaş onu istiyor

İstanbul yolunda

NE OLDU? Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain, yeni takım arayışında. Sky Sport'un haberine göre, İngiliz oyuncu transfer görüşmeleri yapmak için 24 saat içinde İstanbul'a inecek ve Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BÜYÜK RESİM: Alex Oxlade-Chamberlain, 2017'den bu yana formasını terlettiği Liverpool'a bu yıl veda etti. İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Kırmızılar ile yalnızca 13 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

SIRADA NE VAR? Southampton altyapısında yetişen Oxlade-Chamberlain, Arsenal ve Liverpool'un ardından siyah-beyazlılarla anlaşırsa kariyerine bir de Beşiktaş'ı ekleyecek.